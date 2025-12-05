Студотряды Татарстана подвели итоги трудового семестра

В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан прошло торжественное закрытие 62-го трудового семестра студенческих отрядов. На встрече, участниками которой стали более 150 представителей движения, партнеров и работодателей, назвали главные итоги работы и наградили лучших по итогам года.

«Сегодня вы – пример для всей молодежи региона. Пример того, где можно работать, а главное – как нужно работать. Как ветеран движения, хочу отметить, что студенческие отряды не только дают возможность работать, но и воспитывают умение работать в команде, принимать важное решение, ценить чужой труд и любить страну, в которой вы живете и на благо которой трудитесь», – обратился к участникам первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

В год защитника Отечества студотряды не только активно работали, но и уделяли особое внимание сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. К итоговому мероприятию движение выпустило сборник, обобщающий опыт патриотического воспитания, демонстрирующий, как через трудовую деятельность и участие в социально значимых проектах студенческие отряды формируют у молодежи чувство гордости за Отечество.

«Радует, что студенческие трудовые отряды живут полноценной жизнью, развиваются не только в профессиональном плане, но и как личности, граждане нашей страны. Татарстан сегодня является опорным регионом России, как подчеркнул лидер нашей страны. И студотряды держат эту марку. Сильная республика – это сильное движение, а сильное движение – это сильные лидеры», – подчеркнул помощник Раиса Республики Татарстан, полномочный представитель Раиса в Государственном Совете РТ Александр Тереньтев.

Год назад на базе Торгово-промышленной палаты Татарстана создан комитет по кадровому обеспечению предприятий, возглавляемый республиканским штабом студотрядов. Благодаря этому расширен перечень работодателей и усилена работа по реализации в республике трудовых проектов. Так в 2025 году в составе 4 всероссийских и 2 межрегиональных проектов в Татарстане трудоустроено 4656 человек, в том числе 3791 из 58 регионов России.

«Привлечение молодых кадров в промышленность, одну из самых востребованных отраслей сегодня, является стратегической задачей, в решении которой студенческие отряды играют ключевую роль. Особенно ценно, когда на предприятия Татарстана приезжают студенты из других регионов: они не только привносят свежие идеи и передовые практики, но и, закрепляясь здесь, становятся мотивированными специалистами, работающими на благо экономического развития нашей республики», – рассказал первый заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Артур Николаев.

С 2021 года при взаимодействии республиканского штаба студенческих отрядов с Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» реализуется конкурс «Лучший работодатель для студенческих трудовых отрядов в Республике Татарстан», в рамках которого определяют лучшие организации, занимающиеся трудовой занятостью студотрядов Татарстана. В 2025 году участниками конкурса стали 32 предприятия республики.

«Студотряды Татарстана являются стратегическим инструментом кадрового обеспечения экономики, выходя за рамки простого временного трудоустройства. Трудоустройство на сегодняшний день ведется в круглогодичном формате – так за этот год по 9 основным направлениям работы трудоустроено 13 966 человек. Движение служит эффективной площадкой для формирования высококвалифицированных специалистов – молодые люди могут бесплатно освоить дополнительную рабочую профессию. За год по федеральной субсидии в регионе обучено 5496 ребят по 87 востребованным специальностям. Движение предоставляет молодежи бесценный практический опыт и понимание реальных требований рынка труда», – отметила первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Галиева-Мустафина.

На мероприятии состоялось подведение итогов года и награждение лучших представителей студенческих отрядов, проявивших наивысшие результаты на трудовых проектах, в творческих и спортивных конкурсах. Отметим, что по итогам года Татарстанское региональное отделение Российских студенческих отрядов заняло третье место в рейтинге среди 86 регионов страны и второй год подряд признано лучшим региональным отделением по взаимодействию со средствами массовой информации.

Деятельность студенческих отрядов соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».