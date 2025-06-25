Студотряды Татарстана отметили День вожатого историями о призвании

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

В Международный день вожатого участники педагогических направлений Российских студенческих отрядов из Татарстана поделились историями о том, как летняя работа в детских лагерях влияет на их профессиональный путь и мировоззрение. Об этом сообщает пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан.

В этом году в педагогических отрядах Республики Татарстан трудятся 923 студента, которые проходят летнюю кампанию в 25 детских лагерях — как в Татарстане, так и за его пределами: в Крыму и Краснодарском крае.

«Вожатые Российских студенческих отрядов на протяжении многих лет вносят большой вклад в организацию детской оздоровительной кампании. Этим летом в детских лагерях от Калининграда до Владивостока трудятся более 60 000 участников движения – около 80% от общей потребности детских лагерей. В 2025 году в сфере детского отдыха будет трудиться более 900 участников студотрядов Татарстана – это 25 оздоровительных лагерей в нашей республике и трудовые проекты на черноморском побережье. Ребята трудятся на должностях вожатых, педагогов-организаторов, кружководов, инструкторов по плаванию и физической культуре, а также медиаспециалистов и педагогов дополнительного образования», — рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

Все вожатые проходят обязательное обучение, включающее теоретическую и практическую подготовку к работе с детьми. Этой весной 272 человека получили профессию «вожатый» бесплатно в рамках Постановления Правительства РФ №876, еще 300 студентов прошли обучение в Академии студенческих отрядов РТ, получив дополнительную специальность.

Благодаря этому вожатыми становятся не только студенты педвузов — для многих молодых людей лагерь становится первым шагом к осознанию своего призвания.

«Вспоминаю лето 2017 года, лагерь "Орленок" в Альметьевском районе – солнце, сосны, счастливое детство. Именно там, в атмосфере тепла и радости, моя жизнь озарилась встречей с Алией Нафисовной, моей вожатой. Она была словно яркая звездочка, полная энергии, творчества и искренней заботы. Её влияние было настолько сильным, что зажгло во мне искру желания – я тоже захотела стать таким же проводником в мир детских приключений, освещая ребятам путь к новым знаниям и победам. После этого три года я работала в студотрядах Татарстана, сначала вожатой, а затем педагогом-организатором. Теперь моя любовь к детям стала не просто увлечением, а делом всей моей жизни», — рассказывает студентка КФУ Камилла Юнусова.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

Камилла обучается на педагога начальных классов и руководит направлением трудовых отрядов подростков в Татарстане, помогая школьникам находить свою первую работу летом.

Для других студентов работа в лагере стала возможностью переосмыслить свою профессию и выбрать путь.

«После окончания университета продолжаю работать с детьми — с дошкольниками и младшими школьниками. Мой путь к этой любви, признаюсь, был немного извилистым. Поступая на логопеда-дефектолога, я представляла себя работающей преимущественно со взрослыми. Но всё изменилось после первого курса. Решив попробовать себя в роли вожатой, я отправилась в летний лагерь и… влюбилась в работу с детьми! Их искренность, любознательность и непосредственность покорили меня. С того момента я поняла, что мое призвание – помогать расти и развиваться именно самым маленьким», — делится «выпускница» казанского педагогического отряда «Эверест» Мария Васюткина.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

Трудоустройство молодых людей в составе Российских студенческих отрядов соответствует целям Национального проекта «Молодежь и дети».