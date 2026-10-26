Студотряды Татарстана отметили 50-летие первого выезда в Молдавию

В Казани прошёл Исторический форум «Труд крут: наследие Кагула», приуроченный к 50-летию первого выезда студенческих отрядов Татарстана на работу в Молдавскую ССР. Мероприятие собрало 120 участников Российских студенческих отрядов и ветеранов движения, сообщает пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан.

В рамках торжественной части ветеранам вручили награды за развитие Российских студенческих отрядов, а также форменные куртки. Кроме того, состоялась передача памятного знамени, посвящённого юбилею выезда.

«В 2026 году более 850 участников студенческих отрядов Татарстана работали на трудовых проектах в 14 регионах России и в двух государствах. Именно те выезды в Молдавию заложили основу для современной международной и выездной работы движения. В середине 1970-х годов студенческие стройотряды Татарстана ежегодно объединяли около 15 000 человек, и Молдавия была одним из важных стратегических направлений. Многие из тех, кто прошел эту школу, впоследствии стали видными государственными деятелями, руководителями предприятий, учеными и врачами», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Как передает пресс-служба, история началась в 1976 году. Студенты из подавляющего большинства вузов и ссузов республики добирались до места работы железнодорожным транспортом в плацкартных вагонах, сцепленных в целые эшелоны. На юге Молдавии татарстанцы занимались сбором черешни, сливы, яблок, персиков и винограда, а также трудились на Кагульском консервном заводе, который в сезон уборки работал в три смены. Сводный отряд действовал в посёлке Зырнешты Кагульского района вплоть до 1990–1991 годов. Примечательно, что именно в составе этого отряда в Молдавии в 1991 году работал нынешний министр по делам молодёжи Татарстана Азат Кадыров.

«Тогда, полвека назад, закладывались традиции выездной работы, которые живут и сегодня. В 2026 году более 850 участников студенческих отрядов Татарстана работали на трудовых проектах в 14 регионах Российской Федерации и в двух государствах, что подтверждает высокую востребованность нашего движения далеко за пределами республики», – добавил спикер.

Помимо ударного труда на полях и заводах, отряды дарили молдавским сёлам концерты и спортивные праздники, а местные семьи делились теплом своего гостеприимства. Сегодня ветераны тех выездов продолжают поддерживать и развивать студенческие отряды Татарстана: они делятся опытом с молодёжью и помогают выстраивать коммуникацию с учебными заведениями и работодателями.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодёжи в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Проект реализован при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии; с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.