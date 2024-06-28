Студотряды Татарстана обучили более 3 тыс. человек рабочим специальностям

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Татарстане прошел весенний этап профессионального обучения участников Российских студенческих отрядов по рабочим специальностям. Улучшить свои компетенции смогли более 3 тыс. человек, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Дополнительную специальность по 60 профессиям получили более 2 500 студентов. Еще 600 человек обучились по специальностям „Вожатый“ и „Проводник пассажирского вагона“ благодаря образовательной лицензии Республиканского центра студенческих отрядов», — отмечается в сообщении.

Больше всего заинтересовали молодых людей профессии электромонтера, электромонтажника, сварщика, слесаря, оператора станков с ПО, тракториста-машиниста, наладчика сельхозмашин и тракторов, официанта, повара, бетонщика, арматурщика, официанта и вожатых.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

«Ежегодно движение дает первый трудовой опыт более чем 11 000 молодых людей. Внимание уделяется трудоустройству не только летом, но и в период производственной практики. На сегодняшний день временной занятостью обеспечено 7 647 человек, 2 515 из них — на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Нам важно, чтобы человек приходил на предприятие не просто рядовым студентом, а молодым специалистом, которого в дальнейшем будут ждать на предприятии после выпуска, — отметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Минмолодежи РТ Василий Ислаев. — Уже несколько лет мы анализируем запрос студентов и работодателей, чтобы подготовить ребят по наиболее востребованным специальностям, близким к их основному профилю. И ежегодно расширяем пул учебных заведений, чтобы „дотянуться“ до каждого молодого человека даже в небольших колледжах в районах».

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Татарстан является одним из регионов — лидеров по реализации программы: начиная с 2021 года в республике обучение прошли 6 913 человек.

«Это мое первое трудовое лето и сразу на должности руководителя отряда, — рассказала командир студенческого сервисного отряда „Эдельвейс“ из Казанского аграрного университета Евгения Рахманова. — Этой весной я обучилась на повара и уже с нетерпением жду возможности применить полученные знания на практике».

В этом году в Татарстане развернут работу 10 трудовых проектов всероссийского, межрегионального и республиканского уровней. Работать приедут более 4,2 тыс. ребят из более чем 30 субъектов РФ, Беларуси и Кыргызстана.