Студотряды Татарстана готовят территорию Казани к саммиту БРИКС

В рамках подготовки Казани к мероприятиям Игр и саммита БРИКС студенческие отряды Республики Татарстан приняли активное участие в озеленении и благоустройстве города. С начала лета более 150 молодых людей работали над созданием благоприятного эстетического впечатления от Казани для гостей из разных стран.

«У современной молодежи сегодня есть большой запрос на то, чтобы быть полезными, участвовать в социальной жизни и проявлять свою активность. Весной в благоустройстве городов по всей России вышли более 50 тысяч участников Российских студенческих отрядов. И конечно, такое важное событие для нашей республики не могло стать исключением. Весной ребята прошли профессиональное обучение по специальности «рабочий зеленого хозяйства», поэтому работа стала для них возможностью не только почувствовать свою значимость, но и трудоустроиться на период прохождения летней производственной практики», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

В обязанности ребят входили обновление зеленых насаждений, укладка газона, создание цветочных композиций, стрижка и формирование крон деревьев, оформление малых архитектурных форм, создание цветочных скульптур, установка скамеек и урн. Благодаря труду студотрядов преображались Площадь свободы, территория Казанского Кремля, привокзальные площади, территория Деревни универсиады и центральных улиц города.

«Для меня подготовка родного города к столь значимому событию, как саммит БРИКС, эта работа имеет глубокое значение. Это не просто посадка цветов или укладка газона. Это вклад в историю Казани, возможность показать нашим гостям красоту и душу нашего города. Осознавая важность этого мероприятия и ответственность перед иностранными гостями, я прилагаю максимум усилий, чтобы все было выполнено на высшем уровне. Я горжусь тем, что могу внести свой вклад в преобразование города», – рассказывает Руслан Бузмаков, студент Казанского государственного аграрного университета.

Для студенческих отрядов Татарстана подготовка к важнейшим событиям в жизни республики становится доброй традицией. Молодые люди готовили город к празднованию Тысячелетия и Универсиаде. В «послужном списке» студотрядов строительство нового здания Пенсионного фонда РТ, парка «Тысячелетие Казани», укладка брусчатки улицы Петербургской, ремонт дорожных покрытий центральных улиц Казани, благоустройство пяти городских парков, посадка более 1000 деревьев в новых жилых микрорайонах.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 12,5 тыс. участников движения.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.