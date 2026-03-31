Студотряды помогли почти 15 тыс. жителей Татарстана в рамках акции «Снежный десант РСО»

Итоги всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» подвели в Казани. Этой зимой 407 участников студенческих отрядов Татарстана посетили 22 района республики, где помогали местным жителям и проводили профориентационные мероприятия для школьников.

Всего было организовано 32 выезда, в ходе которых участники отработали более 18 700 часов. Помощь получили свыше 14 800 человек, а на территориях жилых домов и социальных объектов было убрано более 5700 кубометров снега.

Заместитель министра по делам молодежи Татарстана Руслан Семенов отметил, что во время сильных снегопадов студотряды оперативно включились в работу и помогали тем, кто особенно нуждался в поддержке, – ветеранам, одиноким пожилым людям и семьям военнослужащих.

По его словам, участники акции в 22 районах провели почти 19 тысяч часов работы в сложных погодных условиях, оказали помощь тысячам жителей и расчистили значительные объемы снега, что позволило восстановить нормальную работу социальных объектов. Он подчеркнул, что «Снежный десант» – это не только уборка, но и проявление патриотизма и готовности помогать на деле.

Одним из ключевых событий церемонии закрытия стала передача гуманитарного груза командиру 439-го штурмового полка. Совместно с АО «ПОЗиС» военнослужащим передали два сертификата на специализированную холодильную технику для медицинских и бытовых нужд, а также сертификат на закупку медикаментов. Эта инициатива стала подтверждением социальной вовлеченности участников акции и их стремления поддержать военнослужащих.

В ходе акции студенты оказывали адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям. Они расчищали дворы от снега и наледи, распиливали бревна, кололи дрова, ремонтировали хозяйственные постройки, помогали с покупкой продуктов и уборкой в домах.

Параллельно в школах проходили профориентационные занятия для старшеклассников. Для младших классов проводились мастер-классы по театру и спорту, а также занятия по созданию рисунков и поделок, которые затем отправляли вместе с гуманитарной помощью.

Кроме того, в школах и учреждениях среднего профессионального образования организовали лекции и игровые мероприятия по патриотическому воспитанию, занятия по оказанию первой помощи, спортивные соревнования и активности, направленные на популяризацию здорового образа жизни. По вечерам студенты устраивали для местных жителей концертные программы.

К акции присоединились и студенты из других регионов. В Верхнеуслонском районе работали два участника из Белоруссии, а в Альметьевском и Балтасинском районах прошли выезды ежегодных добровольческих проектов «Медицинский десант ПФО» и «Путинный десант ПФО». В них приняли участие 24 представителя студенческих отрядов из семи регионов округа.

Отмечается, что деятельность студенческих отрядов соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» и направлена на создание условий для самореализации и трудоустройства молодежи.