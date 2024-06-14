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Общество 14 июня 2024 15:36

Студотряды из ДНР летом приедут работать на КАМАЗ

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Студотряды из ДНР летом приедут работать на КАМАЗ
Фото: соцсети Центра развития молодежных инициатив ДНР

Участники студенческих отрядов Донецкой Народной Республики (ДНР) на лето приедут работать на КАМАЗ. Всего на объекты по всей стране поедут более 200 участников студотрядов республики.

Студенты будут работать в детских лагерях Азовского и Черного морей, в больницах ДНР, в ряде российских компаний, продолжат восстанавливать жилой комплекс в Мариуполе.

«Путевки в лето» участникам студотрядов вручил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев, сообщает Центр развития молодежных инициатив ДНР.

#Студенческие отряды #студотряды #ДНР
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