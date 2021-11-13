«Студотряды – это по любви»: татарстанские отряды признаны одними из лучших в стране

Студотряд из Татарстана «Оникс» в этом году признали лучшим во Всероссийском проекте «Ялта», а ребята из отряда «Alte» побывали на стройке «Мирного атома». В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» студенты поделились впечатлениями от работы на целине и рассказали, как студотряд становится семьей.

Студотряд из Татарстана «Оникс» в этом году признали лучшим во Всероссийском проекте «Ялта», а ребята из отряда «Alte» побывали на стройке «Мирного атома»

Фото © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Что такое студенческие трудовые отряды?

Во всех вузах Татарстана созданы специальные отряды, в который можно вступить, подав заявку и пройдя отбор. После этого он заключает контакт с работодателем, и студенты получают возможность трудоустроиться на летний период, который называется «Целина», рассказала комиссар студенческого отряда «Оникс» Мария Михайлова. Отряд создан в Казанском государственном энергетическом университете.

Во всех вузах Татарстана созданы специальные отряды, в который можно вступить, подав заявку и пройдя отбор Фото: предоставлены штабами студотрядов

«В нашем отряде действующих бойцов 19. Это те люди, которые уже выезжали в составе отряда на работы, а также каждый год набираются новые ребята. В общей сложности нас 50 человек. Помимо летней работы, мы участвуем в огромном количестве мероприятий в течение года: спартакиады, творческие фестивали, закрытия трудовых семестров и многое другое», - пояснила она.

В этом году студотряд «Оникс» стал одним из членов Всероссийского сводного сервисного отряда «Ялта» и был признан лучшим. При этом учитывались не только рабочие показатели, но и творческие, так как для них в течение лета проводились разные конкурсы и фестивали.

«Кроме работы, в течение лета у нас проводятся разные конкурсы: мы поем песни, танцуем, соревнуемся в спорте и так далее. Причем все это проходит между всеми студотрядами, которые находятся, в нашем случае, в отеле. Это такая мини-жизнь внутри работы», - добавила Мария Михайлова.

«Кроме работы, в течение лета у нас проводятся разные конкурсы: мы поем песни, танцуем, соревнуемся в спорте и так далее» Фото: предоставлены штабами студотрядов

Все эти мероприятия направлены на сплочение коллектива, и к концу целины они уезжают оттуда уже не просто группой студентов, а настоящей маленькой семьей, сообщила командир отряда «Оникс» Радмила Ахметова.

«Пока ребята рисуют, танцуют и поют, они общаются и очень сильно сбилижаются. И когда мы уезжаем оттуда, это уже настоящая небольшая семья. Мы все друг друга любим и дружим», - заключила Ахметова.

Труд, творчество и дисциплина

В конце рабочего периода всегда подводятся итоги деятельности студотрядов на том или иной объекте. При этом оцениваются сразу три параметра – производственные показатели, творчество и дисциплина, рассказал комиссар штаба студенческих отрядов КГАСУ Камиль Шигапов.

Камиль Шигапов: «По итогам целины награждается лучший студенческий отряд. Их оценивают не только по производственным показателям, но и по творческой деятельности и дисциплине» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«По итогам целины награждается лучший студенческий отряд. Их оценивают не только по производственным показателям, но и по творческой деятельности и дисциплине», - заявил он.

При этом дисциплина играет в жизни студенческих отрядов особую роль. Существует даже специальный устав со сводом правил, по которому ребята живут. Такая система дает определенные преимущества для работодателей, потому что они получат ответственных и дружных работников, добавила командир студотряда отряда «Оникс» Радмила Ахметова.

«Для предприятий студенческие отряды – это хорошая рабочая сила, потому что ребята настроены именно работать и соблюдают дисциплину. У сообщества есть специальный устав, согласно которому во время целины нельзя распивать алкоголь, гулять где угодно, и при этом нужно ответственно подходить к своей профессии», - сообщила она.

«Для предприятий студенческие отряды – это хорошая рабочая сила, потому что ребята настроены именно работать и соблюдают дисциплину» Фото: предоставлены штабами студотрядов

При этом, работая в студенческом отряде, можно привлечь внимание работодателей и устроится на постоянной основе. Ребята из КГАСУ ездили на одну из трех строек «Мирный атом», где занимались разными строительными работами. По словам комиссара штаба студенческих отрядов КГАСУ Камиля Шигапова, если студент съездил на две таких целины, то он может поехать на международный строительный объект.

«После прохождения всего этого пути, студент получает необходимый опыт, а также возможность на постоянной основе работать в промышленности», - отметил Шигапов.

Перед поездкой на целину, можно пройти специальное профобучение для того, чтобы получить начальные навыки той или профессии Фото: предоставлены штабами студотрядов

Кроме того, перед поездкой на целину, можно пройти специальное профобучение для того, чтобы получить начальные навыки той или профессии, сообщила боец студенческого отряда КГАСУ «Altea» Надежда Васильева.

«Ребята весной могут пройти специальное профобучение, чтобы получить конкретную специальность для того, чтобы не приехать на место работы совсем без знаний и легче влиться в рабочий процесс. Оно проходит на базе центра занятости населения», - подчеркнула она.

Надежда Васильева: «Профобучение проходит на базе центра занятости населения» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Студенческие отряды – это по любви»

Студенческие трудовые отряды – это не только работа в разных уголках страны и заработок денег, но и поиск новых друзей, образ жизни и общение. Каждый из бойцов ездит не только из профессиональных целей, но и ради атмосферы, поделилась комиссар студенческого сервисного отряда «Оникс» Мария Михайлова.

Мария Михайлова: «Каждый из бойцов ездит не только из профессиональных целей, но и ради атмосферы» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Студенческие отряды – это по любви. Для меня это маленькая семья, где тебя всегда рады видеть, с каждым можно поговорить по душам. Это уже не просто друзья, а очень близкие люди, с которыми меня объединяет очень многое», - сказала она.

Кроме того, студотряды – это хороший способ самореализации для студента, причем не только как профессионала, но и как творческого человека. Так, многие ребята находят себе новые увлечения и раскрывают себя в неожиданных сферах.

«Студотряд – огромная возможность раскрыть свой потенциал. К примеру, у нас был парень, который и сам не подозревал, что умеет очень хорошо танцевать, но благодаря конкурсам на целине теперь он это делает просто невероятно», - поделилась командир отряда «Оникс» Радмила Ахметова.

Радмила Ахметова: «Студотряд – огромная возможность раскрыть свой потенциал» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Ежегодно из Татарстана в составе студенческих трудовых отрядов в разные уголки России выезжают на работу около 10 тыс. человек. Они трудятся трудятся в отраслях строительства, транспортного, сельского и лесного хозяйств, а также работают в детских лагерях и в других сегментах, таких как объекты здравоохранения, энергетики и охраны правопорядка.