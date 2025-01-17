Студотрядовцы Татарстана прошли стажировку в ТАСС

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

Четверо представителей Российских студенческих отрядов из Татарстана с 9 января проходили стажировку по программе «Технология создания новостей» в агентстве ТАСС. Для ребят стажировка стала призом за победу в конкурсе на лучшее взаимодействие со средствами массовой информации среди 84 региональных отделений студотрядов по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба студенческих отрядов РТ.

«По итогам 2024 года мы стали лучшим региональным отделением по взаимодействию со средствами массовой информации и получили возможность пройти стажировку. Когда на сцене ВТБ-арены среди 12,5 тыс. участников всероссийского слета мы услышали о победе, было скорее удивление от того, что такое вообще возможно для обычных студентов. Но сейчас я четко понимаю — мы сорвали джекпот! Мы погрузились в историю ТАСС, попробовали себя в написании пресс-релизов, разных форматов новостей и текста для сайта, своими глазами увидели огромную работу фоторедакции и даже успели снять для банка ТАСС несколько кадров», — рассказала руководитель пресс-службы студенческих отрядов Татарстана Надежда Васильева.

«Лично для меня самым ценным опытом стала работа на пресс-конференциях, причем и в роли организатора изнутри, и с позиции приглашенного журналиста. И, конечно, уникальная возможность не только узнать много нового о подготовке текстов, но и получить важную обратную связь о своих работах от профессионалов высшего уровня. Такой опыт очень вдохновляет совершенствовать навыки и развиваться в сфере медиа. Уверена, что теперь освещение нашей деятельности выйдет на абсолютно новый уровень», — добавила она.



На протяжении всего 2024 года ТАСС выступал генеральным информационным партнером юбилейного года Российских студенческих отрядов. И если раньше новости о трудовых проектах и мероприятиях на территории Татарстана на ресурсах агентства становились шагом к победе, то сейчас у представительниц республики появилась возможность самим поучаствовать в процессе их создания.

«Редакция сайта ТАСС — это сердце информационного агентства, ведь благодаря сайту пользователи узнают новости России и мира. Одним из блоков нашего обучения стал процесс написания новостей для сайта, а также сравнительный анализ оформлений статей и специальных проектов других информационных агентств. Я окунулась в знакомую для себя сферу — дизайн и верстка текста. Это очень близко для меня, потому что несколько лет работала преподавателем для будущих веб-дизайнеров, и большим блоком нашей работы было грамотное оформление текста, чтобы его было комфортно читать пользователю», — заметила руководитель PR-отдела Ангелина Дедюхина.

Сегодня сложно представить контент без визуальной составляющей. Диана Шакирова недавно возглавила продакшен студотрядов, а после поездки может похвастаться авторством работ в фотоархиве агентства.

«Стажировка в ТАСС — это опыт, который, я уверена, останется со мной на всю жизнь. Больше всего меня впечатлил блок фоторедакции, где я как фотограф-видеограф с четырехлетним стажем смогла проявить свои навыки и таланты. Огромной радостью для меня стало то, что мои видеоматериалы были опубликованы в фотобанке ТАСС и уже нашли своих пользователей», — отметила она.

Татарстанки подчеркнули, что полученный в ТАСС опыт существенно поможет им в работе. Сейчас почти каждый студотряд в республике освещает свою деятельность в социальных сетях, но попробовать создавать инфоповоды в условиях высокой информационной нагрузки и оперативности оказалось непросто.

«Редакция региональных новостей ТАСС — это то место, где ты реально ощущаешь себя редактором, которому за очень короткое время нужно создать новость, которая зацепит внимание твоего читателя. Ту информацию, которую я усвоила оттуда, а именно — система написания „молний“, срочных новостей и построение на их основе полной новостной статьи, оказалась полезной. Я узнала, как строить заход, на какие моменты нужно обращать внимание, когда прописываешь цитату и только начинаешь создание новости. Это ценный опыт работы, который дал огромный импульс дальше развиваться в сфере пресс-службы», — призналась руководитель пресс-службы студотрядов Казани Наиля Рамазанова.