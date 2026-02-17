Студотрядовцы Татарстана могут зарабатывать более 200 тыс. рублей

Некоторые члены студенческих отрядов Татарстана зарабатывают более 200 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев.

«Заработок может варьироваться от 35 тыс. до 200 тыс. рублей. Но есть и ребята, которые очень хорошо работают на особых должностях, они могут получать и больше. Например, такие случаи у нас есть в ОЭЗ "Алабуга"», – заявил собеседник агентства.

По его словам, многим ребятам предлагают постоянное трудоустройство после того, как они пришли на предприятие как члены студотрядов.