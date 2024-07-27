Студотрядовцев из Татарстана впервые привлекли к строительству военных кораблей

Участники российских студенческих отрядов впервые привлечены к строительству военных кораблей. Среди 90 человек, прошедших конкурс, есть и татарстанцы, сообщает ТАСС.

Ребята — будущие инженеры — работают на предприятии в Архангельской области, в Северодвинске. Подобный опыт, когда студенты участвуют в выполнении гособоронзаказа, реализуется в стране впервые. Они работают на государственном предприятии, на котором действуют все режимные меры.

Помимо студотрядоцев из Татарстана, к работе привлекли учащихся из Псковской, Астраханской, Архангельской, Калининградской, Московской и Волгоградской областей, Коми, Пермского края и Ханты-Мансийского АО. Перед работой в цехах все они прошли необходимое обучение. А перед этим — подготовку за счет субсидии на профобучение от Российских студенческих отрядов и конкурсный отбор, на который было подано свыше 200 заявок.

«Предприятие специализируется на выполнении электромонтажных и регулировочных работ, сервисном обслуживании и ремонте радиоэлектронного вооружения — систем радиосвязи, радиолокации и радиоразведки, телевидения, навигации, гидроакустики и гидролокации, — объяснил командир Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов. — Студенты будут заниматься прокладкой и монтажом кабельных сетей на строящихся и ремонтируемых кораблях ВМФ РФ».