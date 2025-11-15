Студотрядам Татарстана вручили знамя за третье место на Всероссийском слете

Фото: Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Знамя лучшего регионального отделения за третье место по показателям работы в 2025 году вручили Татарстанскому отделению РСО сегодня на торжественном закрытии Всероссийского слета студенческих отрядов, проходящего в Красноярске и посвященному окончанию 66-го трудового семестра.

Студотряды Татарстана в предыдущие два года совершили прорыв – впервые в истории два года подряд знамя лучшего регионального отделения Российских студенческих отрядов забирал один регион. Также представители нашего региона стали лучшим региональным отделением по работе со СМИ. Кроме того, на мероприятии стало известно, что победителем Х Всероссийской спартакиады студенческих отрядов стали представители Приволжского Федерального округа.

Слет проходил с 13 по 15 ноября. Для его участников прошли конкурсы профмастерства по девяти направлениям. Молодые люди также приняли участие в творческом фестивале, спартакиаде, деловой программе, церемониях открытия и закрытия слета. Для гостей были организованы выставки, интерактивные площадки, фотозоны. Свои стенды представили партнеры Всероссийского слета студенческих отрядов, в том числе ОЭЗ «Алабуга».

Участниками слета стали более 3 тысяч молодых людей из 89 регионов России, в том числе из Беларуси, Кыргызской Республики, Армении. На мероприятии также собрались работодатели и партнеры РСО.

Студенческие отряды Татарстана на слете представила делегация из 97 человек – участников движения, ветеранов, партнеров и работодателей. Студотряды представили наш регион в конкурсах профессионального мастерства, творчеством фестивале, спартакиаде, конкурсе «Медиа РСО».

Организаторами мероприятия выступили Российские студенческие отряды совместно с Министерством образования и науки РФ, Правительством Красноярского края и Сибирским федеральным университетом. Партнеры слета — госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», Росмолодежь и проект «Больше, чем работа».

Видео: Наталья Рыбакова