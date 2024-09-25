Студотряд из Татарстана стал лучшим по итогам работ в «Алабуге»

Фото: пресс-служба Республиканского центра студенческих трудовых отрядов

В Елабуге подвели итоги работы всероссийского студенческого производственного отряда «Алабуга — Композит». С июля по сентябрь на композитном производстве в особой экономической зоне «Алабуга» трудились 1019 студентов из 32 регионов страны, сообщает пресс-служба Республиканского центра студенческих трудовых отрядов.

Студенты работали на этапах шлифовки стыков, сборки каркасов изделия, обрезки остатков по контуру, нанесения смол, выполнение сушки элемента, выкладки и резки армирующих тканей. Всего этим летом в стране были реализованы три всероссийских проекта для производственных отрядов. Помимо ОЭЗ, молодые люди собирали «КАМАЗы» в Набережных Челнах и строили подводные лодки в Архангельске. На каждом из проектов татарстанские студенты вошли в тройку лидеров.

«Оборонно-промышленный комплекс является основой безопасности любой страны. Сегодня как никогда важно создание современного и эффективного оборонного потенциала, это невозможно без высококвалифицированных кадров. В этом контексте привлечение студенческих отрядов к работе на предприятиях ОПК становится не только важным в развитии кадрового потенциала, но и стратегической инвестицией в будущее отечественной обороны. Только в Татарстане на предприятиях ОПК за этот год трудоустроено почти 3,5 тыс. студотрядовцев», — заявил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Поработать на предприятие этим летом приехали 459 молодых людей из Татарстана. Лидерами в трудоустройстве стали Казань (188 человек), Альметьевск (30 человек) и Нижнекамск (28 человек). В пятерку также попали Набережные Челны и Тетюши. Для ребят это не только достойный заработок, но и возможность получить приглашение в компанию после окончания учебы.

Знамя проекта и статус лучшего отряда получил студенческий строительный отряд «Дайнима» из Казанского энергоуниверситета, по комиссарской деятельности — женский стройотряд «Исида», тоже из КГЭУ. Командир «Исиды» Карина Баранова признана лучшим командиром проекта.

Фото: пресс-служба Республиканского центра студенческих трудовых отрядов

«Проект очень классный и интересный. Это возможность познакомиться с огромнейшим и современным производством. Мне он подарил не только профессиональный опыт, но и множество друзей со всей страны. А еще развитие в творчестве и, что самое важное, — в управлении командой», — заметил командир отряда Виталий Петров.

Зарекомендовав себя как молодой специалист, юноша быстро получил повышение. Заработная плата у Виталия в два с половиной раза выше, чем у остальных студентов и на время «дистанта» в университете он продолжит работу на «Алабуге».

«„Алабуга“ — это место, где тебя могут повысить за две недели, так со мной и произошло, тут ты сможешь очень быстро развиться. Ну и, конечно, помимо карьерного роста приятно заработать большую сумму на мечту. Возможно, куплю отрядную „Приору“, но это не точно», — отметил студент.

Проект реализуется в «Алабуге» второй год подряд, и в этом году он повысил статус до всероссийского. Студенческие отряды Татарстана сотрудничают с ОЭЗ с 2022 года. За этот период было реализовано две студенческие стройки и трудовой производственный проект с общим охватом 1156 человек. В этом году помимо проекта «Алабуга — Композит» на территории особой экономической зоны развернул работу первый в стране всероссийский проект для трудовых отрядов подростков, объединивший 300 школьников из десяти регионов России, в том числе с новых территорий, присоединенных после плебисцитов.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят более миллиона человек. Завершится год всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет свыше 15 тыс. участников движения.

За 65 лет существования движения школу студотрядов прошли более 20 млн человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.