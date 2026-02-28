Студотряд из Татарстана стал лучшим на всероссийском трудовом проекте «КАМАЗа»

Студенческий отряд «Тесла» Казанского энергоуниверситета признан лучшим отрядом по комиссарской деятельности на Всероссийском трудовом проекте «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе студотрядов Татарстана.

«ПАО "КАМАЗ" остается для Российских студенческих отрядов ключевым работодателем в производственном направлении. В этом году 225 студентов из 15 регионов страны приняли участие в сборке 4 616 грузовиков, 4 506 кабин и 2 942 двигателей – результат, которым точно можно гордиться. Особенностью этого года стало внедрение института наставничества. Хочу отметить, что эта работа – наглядный пример реализации поручения Президента России Владимира Владимировича Путина о закреплении понятия "стажировка" в трудовом законодательстве», — сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета Российских студотрядов Михаил Киселев.

На четырех заводах автогиганта студотряды работают с 2024 года благодаря созданию зонального штаба студенческих отрядов «КАМАЗа». За это время в круглогодичном формате трудоустроены 5 109 человек, проведено четыре всероссийских трудовых проекта. В 2026 году оффер на постоянную работу получили четверо ребят из Татарстана, ДНР и Омска, на предприятии уже работают 11 представителей студотрядов, часть из них получили от автогиганта арендное жилье.

«Привлечение студотрядов в приоритетные отрасли экономики, и прежде всего в промышленность, сегодня для нас стратегическая задача. Отраслевые предприятия республики нуждаются в притоке молодой и инициативной энергии. Важно, что в студотрядах Татарстана этот процесс носит системный характер: студенты массово выходят на заводы не только в летний период, но и во время производственной практики. Такой формат позволяет ребятам эффективно закреплять профессиональные навыки в реальных цехах и одновременно закрывать одну из ключевых потребностей молодежи – достижение финансовой независимости через честный, созидательный труд», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

В ходе последнего трудового проекта два месяца на четырех заводах автогиганта трудились 225 участников Российских студенческих отрядов из 15 регионов России. Студотряды Татарстана показывают отличные результаты не только в труде, но и в комиссарской деятельности, творческих и спортивных мероприятиях, добровольчестве, медиаосвещении. Так, у студотрядов КГЭУ есть и личная награда. Адема Джуманова признана лучшим комиссаром.

За два года работа проекта отразилась на самом городе. Одну из улиц Набережных Челнов украшает мурал, посвященный сотрудничеству двух крупных организаций. Также при помощи проекта была отреставрирована стела «Ударная комсомольская», высажена аллея деревьев возле арендных домов ПАО «КАМАЗ», открыто первое в стране мультиформатное пространство «СО.Здание». В июне этого года Татарстан примет Всероссийский слет ветеранов студенческих отрядов с участием строителей Набережных Челнов и Камского автозавода. Работа российских студенческих отрядов соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».