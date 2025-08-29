Студотряд из Татарстана признан лучшим на всероссийском проекте «КАМАЗ»

Фото: пресс-служба студотрядов Татарстана

В Набережных Челнах подвели итоги работы Всероссийского студенческого производственного отряда «КАМАЗ», который этим летом объединил 300 участников Российских студенческих отрядов из 15 регионов страны. Деятельность студотрядов соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба студотрядов Татарстана.

«На сегодняшний день промышленные предприятия являются главным вектором для обеспечения молодыми квалифицированными кадрами. Когда-то стройотряды возводили легендарный завод, а сегодня 55 лет спустя внуки тех студентов собирают на нем знаменитые грузовики. Сюда приезжают студотряды со всей страны, получают рабочие профессии, чтобы попасть на предприятие, проходят конкурсный отбор. На КАМАЗе созданы хорошие условия для закрепления молодых специалистов на производстве. За спиной три всероссийских проекта, более 3 тыс. трудоустроенных ребят. Такие масштабы сотрудничества всего за полтора года обещают в перспективе большие успехи по привлечению молодежи в промышленность», – выразил уверенность директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

В рамках проекта студотряды работают на четырех заводах автогиганта по 14 профессиям на всех этапах производства грузовиков. За два месяца при помощи участников Всероссийского студенческого производственного отряда «КАМАЗ» собрано 2756 грузовиков, 2478 кабин и 2375 двигателей.

Помимо работы, студотряды соревновались в творческих и спортивных соревнованиях, интеллектуальных конкурсах. Большой блок был посвящен добровольчеству – в рамках акции «Добрая суббота с РСО» участники проекта помогали в ремонте кадетской школы имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова», проводили для детей мастер-классы в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ», работали в приюте для животных «Азира» и помогали с уборкой семьям участников специальной военной операции. Еще они стали героями мини-сериала о проекте.

Лучшим отрядом проекта по совокупности показателей стал студенческий производственный отряд «Атмосфера» из КНИТУ-КХТИ. Также отряду досталась победа в номинации «лучший пресс-секретарь» – им признана студентка КНИТУ Виктория Ильина.

«Благодаря студотрядам Татарстана я уже дважды в этом году поработала на ПАО «КАМАЗ». Здорово, мой трудовой опыт начался именно с такого гиганта промышленности – чувствовать свою причастность к сборке легендарных грузовиков – непередаваемые ощущения. У нас совсем молодой отряд, но мы были четко настроены выложиться по полной и показать уровень республики максимально достойно. Мы счастливы, что наши старания увенчались успехом», – заявила командир студенческого отряда «Атмосфера» Лиана Козловская.

После проекта на предприятие возвращаются не только представители Татарстана – молодым специалистам из студотрядов на заводах очень рады. Директор департамента развития персонала ПАО «КАМАЗ» Лениза Хурматуллина вручила четыре приглашения на работу студентам из Воронежской, Саратовской и Тверской областей. Весной этого года четверо молодых людей получили от предприятия арендное жилье, а в ходе закрытия проекта участники и почетные гости высадили 25 деревьев на территории арендных домов.

С завершением лета работа студотрядов КАМАЗа не прекращается. Благодаря формированию на базе предприятия зонального штаба студенческих отрядов трудоустройство ведется в круглогодичном формате – за два года на предприятии трудоустроено более 3 тыс. человек. Этим летом для участников движения появилось первое в стране мультиформатное пространство студенческих отрядов «СО.Здание».