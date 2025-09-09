Студию телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!» украсят необычным способом

Большой телемарафон «Мин яратам сине, Татарстан!» пройдет в Единый день голосования, 14 сентября, на телеканале «ТНВ». 14-часовой марафон стартует в 8 утра. Об этом сообщила сегодня в «Татар-информе» заместитель генерального директора АО «ТРК «Новый Век» по информационному вещанию Светлана Кадырова.

«Нам бы хотелось в этот важнейший день для республики, когда мы все определяем вектор развития на ближайшие пять лет, рассказать о достижениях и людях, которые созидают на благо республики», – отметила она.

Большой телемарафон – это 150 гостей, специальные выпуски новостей, выступления политологов, общественных наблюдателей, включения из зоны СВО и из Москвы.

«Студия будет украшена не по стандартным телевизионным меркам, в дизайне программы "Наш двор", где будут настоящие скамейки, фонари, клумбы», – сказала Кадырова.

По ее словам, в этот день трижды прозвучит песня «Мин яратам сине, Татарстан!». «Будут уникальные истории людей, которые пишут сегодня историю Татарстана», – заметила Кадырова.

Гостями студии станут звезды татарской эстрады, в том числе Зайнап Фархетдинова, Рустем Асаев, Артур и Эльза Исламовы, а также победители конкурса дворовых событий «Курше фест», юные звезды телеканала «ШАЯН ТВ», представители трудовых династий, коллективов ученых и школьников.

В прямом эфире ведущие ТНВ назовут имена обладателей 11 cмартфонов iPhone 16 и двух автомобилей Sollers ST8, которые сможет выиграть каждая семья Татарстана, приняв участие в фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

Выборы Раиса Республики Татарстан состоятся 14 сентября, все избирательные участки будут работать с 7 часов утра до 8 часов вечера. Тогда же в РТ пройдут выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).