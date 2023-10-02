Студия красоты, танцы и «золотые свадьбы»: казанцы отмечают День пожилого человека

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека, стартовало сегодня в казанском ДК им. Ленина. Ожидается, что за день площадку посетят 500-700 человек, сообщили «Татар-информу» в Минтруде Татарстана.

«Сегодня для пожилых людей подготовлена обширная программа: различные мастер-классы, консультации специалистов центров занятости, отдела социальной защиты, отделения Социального фонда РФ по РТ, юристов, адвокатов, психологов. Организована выставочная зона, чтобы наши гости смогли посмотреть выставку изделий, изготовленных своими руками», – рассказала замдиректора Республиканского ресурсного центра Минтруда РТ Миляуша Газиева.

В фойе здания организована работа различных тематических зон – «Здоровье», «Искусство», «Услуги» и других, направленных на продление активного долголетия людей старшего поколения, оказание им помощи и поддержки.

Как рассказали в пресс-службе Минтруда Татарстана, для посетителей ДК им. Ленина работает студия красоты, организованы лекции по здоровому образу жизни, фитотерапии, мастер-классы по ИЗО, декоративно-прикладному искусству, танцам и другие.

«В час дня начнется концертная программа, представители ЗАГСа будут чествовать супружеские пары, прожившие в браке 50 лет, на встречу приглашены волонтеры серебряного возраста», – добавили в пресс-службе Минтруда Татарстана.

После двухчасового праздничного концерта, в 15 часов, для пожилых людей откроется кинозал ДК им. Ленина. Вход на мероприятие свободный.

По данным Минтруда Татарстана, на сегодняшний день в республике проживают более 927 тыс. людей пенсионного возраста. Татарстан продолжает реализовывать мероприятия федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Во всех районах республики успешно внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, реализуются стационарозамещающие технологии, позволяющие создавать условия для максимально длительного проживания тяжелобольных людей пожилого возраста в домашних условиях», – сообщили в пресс-службе Минтруда Татарстана.

В ведомстве отметили, что в регионе проживает немало пожилых людей, которые продолжают работать и даже осваивают новые профессии.

«В рамках национального проекта «Демография» люди в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста могут бесплатно пройти профессиональное обучение. В 2022 году дополнительное профобразование получили 1,7 тыс. человек», – добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов в стране.

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону – компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», – заявлял ранее Президент России Владимир Путин.

По его указу в нашей стране реализуется федеральный проект «Старшее поколение», в рамках которого можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». В стране открываются университеты третьего возраста, литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан зрелого возраста.