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Технологии
15 марта 2022  10:10

Студия GSC Game World прекратила продажи в России

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Украинская студия GSC Game World прекратила продажи в России. Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице во «ВКонтакте».

«Несколько важных положений: <...> Цифровые издания. Уже осуществленные предзаказы остаются действительными, новые не принимаются <...> Физические издания. Не будут доступны даже для тех, кто уже осуществил предзаказ», — приводит сообщение РИА Новости.

В заявлении уточняется, что пользователи смогут возвратить средства за любой из сделанных предзаказов. 
Студия является разработчиком игр S.T.A.L.K.E.R.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В видеообращении он подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевских властей. Несмотря на это, ряд стран осудили действия РФ и ужесточили санкции против нее. 

#компьютерные игры #санкции
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