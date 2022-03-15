Украинская студия GSC Game World прекратила продажи в России. Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице во «ВКонтакте».

«Несколько важных положений: <...> Цифровые издания. Уже осуществленные предзаказы остаются действительными, новые не принимаются <...> Физические издания. Не будут доступны даже для тех, кто уже осуществил предзаказ», — приводит сообщение РИА Новости.

В заявлении уточняется, что пользователи смогут возвратить средства за любой из сделанных предзаказов.

Студия является разработчиком игр S.T.A.L.K.E.R.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В видеообращении он подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевских властей. Несмотря на это, ряд стран осудили действия РФ и ужесточили санкции против нее.