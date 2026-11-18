Инклюзивная театральная студия «Э-моция» подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Безграничные возможности». Организатор и руководитель студии Инесса Клюкина рассказала «Татар-информу», почему в коллективе не занимаются реабилитацией, как проходят гастроли и зачем нужен республиканский инклюзивный бал.

В студии «Э-моция», которая работает в Казани с 2014 года, сейчас занимаются 12 человек. Средний возраст участников – 40 лет, самому младшему – 18. Это не просто кружок по интересам, а сплоченный коллектив, где 70% артистов – люди с инвалидностью, в основном с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По словам Инессы Клюкиной, «Э-моция» – пространство, открытое для всех.

«У нас инклюзивный коллектив. К нам можно приходить заниматься и людям без инвалидности, и это все бесплатно. У нас всегда открытый набор», – говорит она.

Студия выпустила десять постановок и побывала с гастролями в 27 городах России. При этом коллектив принципиально отказывается от сопровождения волонтеров или родителей в поездках.

«Мы никогда не ездим с сопровождающими. Это такая школа взросления в хорошем смысле, и в социальном плане тоже. Театральный коллектив – место, где нужно договариваться, общаться, чувствовать друг друга. Поэтому это полезно не только людям с инвалидностью», – пояснила Клюкина.

Студия регулярно участвует в фестивалях и конкурсах. Однако, по словам Клюкиной, коллектив обходит стороной мероприятия исключительно для людей с инвалидностью, выбирая инклюзивные конкурсы или проекты любительских и экспериментальных театров.

Помимо театра, «Э-моция» развивает еще одно крупное направление – республиканский инклюзивный бал. В этом году он пройдет 27 ноября в бальном зале Торгово-промышленной палаты и станет юбилейным, пятым по счету. В проекте участвуют три города: Казань, Бугульма и Чистополь.

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