news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 17 апреля 2026 14:51

Студия «Апуш» из Татарстана выступит на окружном этапе «Театрального Приволжья»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: mincult.tatarstan.ru

Республика Татарстан примет участие в окружном этапе VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье», который пройдет с 21 по 24 апреля в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Регион представит детская татарская театральная студия «Апуш», ставшая победителем в номинации «Детские театральные коллективы и студии». Коллектив покажет спектакль «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке») 21 апреля в Республиканском доме народного творчества в Ижевске.

По итогам экспертного голосования среди регионов Приволжского федерального округа студия заняла первое место. Жюри также отметило режиссеров постановки Миляушу Шайхутдинову и Зульфию Валееву в номинации «Лучшая режиссерская работа», а художника Анастасию Бузунееву – за лучшее художественное оформление.

Кроме того, в конкурсе афиш и плакатов победу одержала представительница Татарстана Милана Муталибова с работой «А зори здесь тихие».

В седьмом сезоне фестиваля от Татарстана поступило 150 заявок от детских и молодежных театральных коллективов, а также 271 заявка на конкурс афиш.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

#театральное приволжье #Минкультуры РТ #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
