Студия «Апуш» из Татарстана победила на фестивале «Театральное Приволжье»

Во Всемирный день театра объявили победителей VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Церемония прошла в формате онлайн-трансляции с участием всех регионов Приволжского федерального округа, сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Фестиваль проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО под руководством полномочного представителя Игоря Комарова и соответствует задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

В церемонии награждения участвовала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. Участников фестиваля приветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

По итогам экспертного голосования всех регионов округа детская татарская театральная студия «Апуш» со спектаклем «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке») заняла первое место в номинации «Детские театральные коллективы и студии».

Театральный коллектив «Стройотрядовцы» на базе Республиканского центра студенческих трудовых отрядов (Татарстанское региональное отделение РСО) со спектаклем «Все Мы..» вошёл в десятку лучших в номинации «Молодёжные театральные коллективы и студии».

В конкурсе афиш и плакатов первое место завоевала художница из Татарстана Милана Муталибова с работой «А зори здесь тихие».

В индивидуальных номинациях жюри отметило режиссёров спектакля «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке») Миляушу Шайхутдинову и Зульфию Валееву («Лучшая режиссёрская работа»), а также художественного оформителя постановки Анастасию Бузунееву («Лучшее художественное оформление»).

В VII сезоне в оргкомитет фестиваля от Татарстана поступило 150 заявок от непрофессиональных театральных коллективов и 271 заявка на конкурс афиш и плакатов. Всего в финал вышли 28 спектаклей – по два от каждого из 14 регионов ПФО.