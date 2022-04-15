Студия «Абау» запустила цикл анимационных историй о деятелях татарской культуры

На платформе видеохостинга YouTube молодая студия «Абау» начала публиковать цикл видеороликов, посвященных жизни деятелей культуры Татарстана. В Международный день культуры была выпущена вторая серия, в которой рассказывается об удивительной истории дружбы композитора Салиха Сайдашева и писателя Карима Тинчурина.

«За этот год планируется выпуск десяти видео о татарских знаменитостях. Зритель может выбрать, на каком языке он хочет посмотреть ролик — татарском, русском или английском», — рассказал начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов.

Запуск серий коротких фильмов о жизненных перипетиях выдающихся личностей татарской культуры презентовал в своем аккаунте в социальных сетях Президент Татарстана Рустам Минниханов. Первый ролик был посвящен певцу Ильгаму Шакирову.