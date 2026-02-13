news_header_top
Общество 13 февраля 2026 17:05

Студенты‑хирурги начали практику в РКБ Татарстана по программе, одобренной Раисом РТ

Первые 15 студентов КГМУ сегодня приступили к хирургической практике в Республиканской клинической больнице. Обучение проходит в рамках программы, одобренной Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Программа направлена на подготовку будущих врачей по принципу наставничества. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Отметим, что ранее практика и ординатура не предусматривали наставника для каждого студента.

Инициатором проекта выступил заведующий отделением РХМДЛ №2 Ирек Ахметов. Его предложение было поддержано в рамках кадрового резерва Раиса РТ.

Проект «Путь хирурга» предполагает, что каждый студент закрепляется за конкретным врачом-наставником, проходит адаптацию и получает практические навыки под руководством опытных специалистов.

#РКБ Татарстана #кадровый резерв рт #студенты-медики #хирурги
