Студенты Зеленодольска и Казани предложили свои идеи для народной программы «ЕР»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Студенты вузов и колледжей Зеленодольска приняли участие в сборе предложений для будущей народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

В трех колледжах Зеленодольска состоялись встречи молодогвардейцев со студентами, на которых участники обсудили развитие молодежной политики. Учащиеся медицинского, механического и судостроительного колледжей познакомились с возможностями и перспективами, которые предлагает МГЕР, и узнали о возможности повлиять на развитие молодежной политики, подав предложения для формирования народной программы «Единой России».

Сейчас два колледжа из трех проходят процесс обновления. Зеленодольский судостроительный колледж ремонтируется в рамках республиканской программы модернизации учреждений среднего профессионального образования и народной программы партии «Единая Россия». В построенном еще в 1977 году корпусе А1 завершен первый этап капремонта (на работы было выделено 196 млн рублей).

В корпусе А, возведенном в 1976 году, работы продолжаются. Завершить их планируют в июле. Здесь заменяют кровлю, устанавливают новые окна, реконструируют инженерные сети, меняют внутренние помещения. На 2027-й намечен третий этап капремонта – он затронет корпус А2 1991 года постройки. Обновление должно повысить качество подготовки специалистов и сделать колледж более привлекательным для молодежи.

Масштабные работы в рамках народной программы ведутся и в Зеленодольском медицинском колледже. В феврале начался капремонт учебного корпуса 1978 года постройки, размер финансирования превышает 248 млн рублей. Работы разделены на два этапа. На первом этапе производится ремонт первого и третьего этажей.

Часть наказов студентов колледжей связана с желанием улучшить условия для занятий спортом и учебой. Так, студенты-медики попросили создать отдельные площадки и центры для прохождения научной практики.

Доступность спортивных и досуговых объектов – одна из волнующих молодежь тем. Одни участники дискуссии рассказали, что они хотели бы видеть в своем городе общественные пространства для молодежи, приведя в качестве примера казанский парк «Урам». Другие говорили о необходимости увеличить количество спортобъектов для свободного посещения любителями, а не только для членов специализированных спортивных групп.

Студентов волнует и будущее устройство на работу. Участники обсуждений предложили расширить взаимодействие между образовательными учреждениями и предприятиями города для целевой подготовки кадров, организации стажировок и гарантированного трудоустройства выпускников.

Студенты из Зеленодольска, которые учатся в вузах и ссузах Казани, обратили внимание на проблему, с которой сталкиваются каждый день, – длительные и утомительные поездки в столицу Татарстана. Соответственно, одно из предложений – увеличить количество и улучшить качество рейсов электропоездов и автобусов.

Свои предложения внесли и студенты казанского вуза – Университета управления «ТИСБИ». Куратор местных отделений «Молодой гвардии Единой России» Асаф Сулагаев рассказал участникам о проекте федерального значения «Политзавод» – платформе для развития политической и гражданской активности молодежи, а также о том, как можно активно участвовать в жизни региона и страны и формировать будущее через народную программу «ЕР».

Внести свои наказы может каждый татарстанец через сайт «Есть результат!». Пункты сбора наказов созданы в Штабе общественной поддержки «Единой России», «Молодой гвардии» и местных отделениях «ЕР».

Старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» дал председатель партии Дмитрий Медведев. Уже в июне «Единая Россия» представит рамку программы на десятилетия, а в августе, ко второму этапу съезда партии, – народную программу на пять лет. Создан экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники специальной военной операции, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.