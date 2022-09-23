Студенты-заочники могут попасть под частичную мобилизацию — «Объясняем.рф»

Частичная мобилизация не затронет российских студентов-очников. Однако заочники могут быть призваны по решению комиссии по мобилизации, говорится на портале «Объясняем.рф».

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в рубрике «Вопрос-ответ».

Как отметили на портале, гражданин может самостоятельно узнать, подлежит ли он мобилизации, обратившись в военкомат по месту фактического проживания.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.