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Наука и образование
17 марта 2022  08:24

Студенты-юристы Татарстана могут принять участие в конкурсе «Кадровый центр»

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Студенты юридических факультетов вузов Татарстана могут принять участие в конкурсе «Кадровый центр». Прием заявок осуществляется до 5 апреля.

К участию приглашаются студенты 4-го курса бакалавриата и 1-2-го курсов магистратуры юридических факультетов. Конкурс пройдет в два этапа. Сначала необходимо заполнить заявку и пройти тестирование по ссылке

Второй этап пройдет в очном формате в апреле этого года. Участников ждут мастер-классы, решение юридических кейсов и общение с наставниками конкурса. 

Организатором конкурса является Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России. Победители конкурса получат ценные подарки, кроме того у них будет возможность встретиться с наставниками, среди которых представители органов госвласти и ведущих юридических фирм, пройти стажировку и трудоустроиться по специальности.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону +7(843)203-57-97 или на электронную почту ajurrt@mail.ru.

#конкурс #юристы #студенты
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