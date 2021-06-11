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Ру Тат
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11 июня 2021  18:00
Елена Симакова

Студенты художественного училища Казани разработали дизайн-проекты школьных столовых

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Учащиеся Казанского художественного училища имени Н. Фешина представили гендиректору Департамента продовольствия и социального питания Казани Риме Мухамедшиной свои дизайн-проекты школьных столовых, сообщается на официальном сайте Департамента продовольствия и социального питания Казани.

В ближайшем будущем эксперты определят лучшие работы, авторам которых будет предложено реализовать свои идеи в казанских школах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к началу нового учебного года число посадочных мест в школьных столовых возрастет на 2730, из них за счет ремонта – на 1750 мест и благодаря открытию новых школ в ЖК «Салават купере» и «Арт-сити» — на 980 мест. Также будет сделан ремонт в гимназии №175.

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