Студенты прокомментировали встречу с Мизулиной в Казани

Сегодня в здании КСК КФУ «УНИКС» состоялась встреча члена Общественной палаты РФ и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной со студентами. Мероприятие посетили более тысячи человек.

«Мне понравилось, что Мизулина более-менее разбирается в молодежных темах. Также были проведены некие „дебаты“, что смогло подогреть толпу. Хочу сказать, что в них она была искренна. Вчера вечером друг мне скинул [информацию], и мы решили приехать своей компанией», — рассказал о своих впечатлениях Нияз Мусин, студент ИМО КФУ.

Другой участник мероприятия, Семен Кутешов, объяснил, что пришел на встречу, чтобы задать вопрос о ситуации вокруг рэпера Scally Milano. По его словам, после беседы он понял, что общественница не настроена против его любимого музыканта.

«По моему мнению, Екатерина Михайловна была искренней. Узнала я о мероприятии из сообщества, приехала, потому что было интересно посмотреть на нее вживую. У меня остались вопросы насчет организованности мероприятия, потому что столько людей вокруг, а у УНИКСа зал довольно маленький для такой встречи», — отметила в свою очередь одна из учениц ИСФНИМК КФУ Анна Сольникова.

При этом некоторые из участников решили прийти на встречу спонтанно. Софья Радова и ее друзья из Казанского инновационного университета узнали о мероприятии менее чем за сутки, но впечатление у них сложилось положительное. Молодые люди обратили внимание на атмосферу зала — по ее словам, она передавала «своеобразную энергетику».

На встрече студенты задавали Екатерине Мизулиной разнообразные вопросы — от кибермошенничества и терроризма и заканчивая ситуацией вокруг отечественных музыкантов. Состоялись даже импровизированные дебаты.