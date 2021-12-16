Студенты вузов Татарстана посетили «Welcome-тур на госслужбу»

Молодежная карьерная неделя «Welcome-тур на госслужбу Республики Татарстан» прошла с 7 по 10 декабря 2021 года на базе Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ. Участниками акции стали студенты казанских вузов, обучающихся по специальности «государственное и муниципальное управление».

На открытии программы руководитель Департамента госслужбы и кадров при Президенте РТ Александр Белов, первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков и директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов обсудили значимость практикоориентированного подхода при подготовке кадров для органов власти Татарстана.

Участники беседы отметили важность взаимодействия высших учебных заведений с органами власти в вопросах подготовки специалистов, а также озвучили предложения по реализации этого направления.

В течение 4 дней студенты профильных специальностей в теории и на практике знакомились с условиями поступления и прохождения госслужбы, пообщались с интересными спикерами из Госсовета РТ, администрации Кировского и Московского районов Казани, а также Минцифры и Минмолодёжи РТ.

Также участники «Welcome-тура» ознакомились с проводимой в республике кадровой политикой, республиканскими программами и федеральными проектами, а также существующими карьерными инструментами и социальными лифтами. Министр по делам молодёжи РТ Тимур Сулейманов рассказал учащимся о том, какие возможности для молодых специалистов открыты в Татарстане.

По итогам проекта студенты отметили максимальную открытость республиканских госорганов и важность проведения молодежной карьерной недели для молодежи. При этом многие рассказали о «Welcome-туре» на страницах своих соцсетей и призвали подписчиков принимать участие в аналогичных мероприятиях в будущем.

Так студентка 3 курса КФУ Лилия Юсупова поделилась своими впечатлениями: «Был страх пойти на госслужбу. Были вопросы: как туда попасть, какие требования, какие испытания? И еще много-много разных вопросов, которые жили в моей голове. Welcome-тур – это невероятная возможность прокачать свои навыки, обрести новые знакомства. Такие мероприятия помогают находить себя и понять зачем действительно учиться на той или иной специальности. Для себя я поняла, что хочу связать свою жизнь с госслужбой, но как повернет жизнь – это уже другой вопрос».