Руc Тат
Общество 12 мая 2026 17:13

Студенты вузов МЧС, пришедшие после ссузов, теперь могут получить отсрочку от военной службы

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам вузов МЧС, пришедших после ссузов. Документ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.

Получить отсрочку могут не более 200 человек в год. Для этого необходимо учиться очно, иметь статус курсанта и быть зачисленным сразу после окончания после профильного ссуза. Ранее отсрочка от армии для поступления в вуз после колледжа была не предусмотрена.

Указ вступил в силу сразу после подписания.

#Владимир Путин #МЧС России #срочная служба
