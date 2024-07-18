Студенты вузов и ссузов РТ поучаствовали в киберспортивном турнире FIFA-2024

Татарстанское реготделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с молодежно-спортивным движением «Сектор Алга» провели финальный этап студенческих кибертурниров «Гвардейская Лига» в киберспортивном клубе ARTCORE.

Как сообщили в пресс-службе реготделения, в рамках проекта прошли киберспортивные турниры по дисциплине «FIFA — 2024», в котором приняли участие студенты 32 вузов и ссузов Татарстана.

По итогам финала определили победителей ценных призов: первое почетное место занял студент Казанского филиала Российского госуниверситета правосудия Раим Хайруллин и получил «PlayStation 5». Apple Watch SE выиграл студент Казанского инновационного университета Марсель Пляшкин, он занял второе место. А третье место занял студент Казанского технологического колледжа ФГБОУ ВО КНИТУ Рустем Файзериев, выиграл Apple AirPods Pro 2 nd.

Также с 4 по 8 место ребята получили абонементы на игру футбольного клуба «Рубин» и значки с логотипом.

«Мероприятие получилось очень насыщенное. Смотрел на ребят и видел, насколько они погружены в эту игру, а главное с какой страстью они играли — это я знаю по себе, поэтому очень рад что такие игры есть в нашем городе», — поделился защитник ФК «Рубин» Константин Нижегородов.

«В киберспортивном клубе ARTCORE при поддержке футбольного клуба "Рубин" "Молодая Гвардия" Республики Татарстан организовала турнир "Гвардейская Лига" по дисциплине "FIFA-2024". Ребята показали свое мастерство, талант. Определили победителей, которые по итогам игры получили ценные призы. Мы очень рады, что в Татарстане создаются условия для развития киберспорта и в целом в России прошли первые игры будущего в Татарстане. Планируем дальше в этом направлении работать и проводить следующие кибертурниры», — поделился Руслан Шигабуддинов, руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России».

фото: преготделение «Молодой Гвардии Единой России»