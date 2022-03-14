Студенты вузов и ссузов Казани поучаствовали в парламентских дебатах Татарстана

В Государственном Совете Республики Татарстан прошел турнир по парламентским дебатам среди студентов вузов и ссузов. Победители турнира станут участниками парламентских дебатов в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Всего до очного участия в конкурсе дошли 12 команд из КФУ, КГЭУ, КНИТУ, ТИСБИ, КИУ, КазГИК и колледжа ТИСБИ.

Среди основных дискуссионных вопросов, которые предлагались участникам, были такие, как предполагаемое присутствие пропаганды насилия в видеоиграх и предложение объединить дома малютки с домами престарелых, чтобы дети чувствовали заботу, а старики имели семью.

Жюри оценивали игроков по критериям доказательности и масштабности аргументов, а также степени вероятности изложенных последствий.

Победу в дебатах одержала команда Flower Power Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова (КИУ) Дарина Лунцова и Айлана Лазарева.