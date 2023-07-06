Студенты ВШЭ предложили Альметьевску стать новогодней столицей страны

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов обсудил со студентами Высшей школы экономики пути привлечения в город большего числа туристов, сообщает редакция «ЮВТ-24»

Одним из первых прозвучало предложение развивать велотуризм. Причем любителей активного отдыха следует обеспечить не только велодорожками, но и другими элементами комфортной среды. Например, необходимо построить велокафе. Велопутешественники помогут увеличить число туристов в теплое время года. А в зимнее время Альметьевск, к примеру, может стать самым главным новогодним городом в стране.

Одна из студенток, Дарья Кострюкова, рассказала, что в Альметьевске находится впервые. Город ей понравился, но прежде она о нем не слышала. В этом, по ее мнению, основная причина отсутствия туристов из других городов.

«Первое, на что необходимо обратить внимание, — это самопиар. Альметьевск очень прогрессивный, но о нем никто не знает, не хватает какой-то рекламы», — констатировала девушка.

Помимо отсутствия рекламы, учащаяся московского вуза увидела проблему в сфере услуг и отсутствии в городе национального колорита.

«Мы очень наслышаны о национальной татарской кухне, хотели попробовать, но так и не смогли здесь ее найти. Так же хотелось бы увеличения количества отелей и повышения качества обслуживания в гостиницах», — добавила студентка.

Вместе со студентами приехал из Москвы и преподаватель Александр Бару. Он уверен, что мероприятий и достопримечательностей в городе достаточно, но необходимо их грамотное продвижение.

Особо специалист отметил граффити на фасадах домов. «Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что они международного уровня», — сказал он.