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Общество 4 марта 2025 22:23

Студенты-волонтёры из Югры спасли птиц на Чёрном море

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Студенты из Югры две недели отделяли песок от мазута на пляжах Анапы. За это время они спасли несколько птиц, пишет портал Ugra-news.

В экологическом мероприятии приняли участие почти 100 югорских студентов. Перед выходом на смену они все сдавали телефоны, из-за чего стали больше общаться в живую, слушать друг друга.

Ребятам тоже очень понравилась такая экомиссия. Как рассказала одна из участников, студентка Югорского госуниверситета Яна Милютина, она работала в пункте приема и стационаре для птиц и переживала за каждого пернатого пациента. Все это время она успокаивала себя мыслями о том, что беспомощным птицам лучше быть в неволе среди неравнодушных людей, где пернатым помогут.

«Я уверена, что была здесь не зря», – верит девушка.

Птиц, которые идут на поправку, скоро отправят в спецмини-зоопарк с бассейном, где они окончательно окрепнут. Как только пернатые будут готовы к жизни на воле, их выпустят.

#птицы #Черное море #спасатели
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