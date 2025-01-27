Студенты ведущих вузов страны назвали СИБУР одним из лучших работодателей для молодежи

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В этом году СИБУР совершил продвижение в обоих рейтингах по сравнению с прошлым годом. По опросу более 8000 студентов из 40 ведущих вузов России в рамках рейтинга Best Award Company, Рейтинг Future Today получил ответы более 400 000 студентов из 60 ведущих вузов страны, по которым СИБУР был впервые определен как один из 30 лучших работодателей среди студентов 10 самых востребованных факультетов.

«Работа с талантливой молодежью – одно из самых приоритетных направлений работы HR функции СИБУРа, и мы четко видим взаимосвязь между нашими усилиями и получаемыми результатами. Мы всегда внимательны к трендам среди соискателей и ставим их запросы в центр наших процессов», - Ирина Шахмаметова, руководитель практики по работе с молодыми специалистами и учебными заведениями СИБУРа.

Традиционно среди своей аудитории СИБУР занял 5 место из 30 компаний, получив уровень поддержки в размере 27% среди всех опрошенных студентов.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Исследования компаний Future Today и Сhangellenge проводятся каждый год и изучают карьерные предпочтения студентов со всей России, чтобы определить самых привлекательных работодателей среди крупных компаний с развитыми программами по работе с молодежью. Исследования охватывают такие вузы как МГУ, МГТУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МФТИ, ФУ при правительстве РФ, УрФУ, НГУ, КФУ и другие престижные вузы.

СИБУР предоставляет широкие возможности для карьерного развития выпускников вузов и ссузов, ежегодно привлекая на работу на производстве около 1 500 молодых специалистов химического и инженерного профиля. В настоящее время в СИБУРе работает около 4000 молодых специалистов в возрасте до 27 лет, что составляет 12% от общей численности сотрудников предприятий – показатель, который компания планирует и дальше повышать.