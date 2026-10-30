Студенты Университета Иннополис создали ИИ-детектор самостоятельного мышления

Студенты Университета Иннополис разработали систему AI Radar, которая помогает преподавателям оценивать самостоятельность студенческих работ. В отличие от обычных детекторов искусственного интеллекта, она ищет не признаки генерации текста, а отсутствие авторской позиции, личного опыта и собственных рассуждений.

Проект создали студенты второго и третьего курсов бакалавриата Тимофей Борщаков, Алена Петренко и Андрей Гехтин вместе с преподавателем Маратом Гаджимурадовым. Система использует 20 статистических показателей стиля, шесть языковых моделей и дополнительный алгоритм для формирования итоговой оценки. Она также указывает на фрагменты текста, в которых не хватает примеров, личных историй или ссылок на источники.

Еще одна разработка команды – «Адвокат дьявола», цифровая платформа для сопровождения проектных команд. ИИ-агенты анализируют результаты работы студентов, выявляют слабые места, оценивают продукт по заданным критериям и помогают подготовиться к вопросам экспертов на защите.

Третий проект – «Кейс-лаборатория», интерактивный тренажер, моделирующий ситуации из практики продуктовых команд. Студенты предлагают решения рабочих задач и взаимодействуют с ИИ-агентами. У каждого из них есть собственная роль и скрытые мотивы, которые необходимо выявить в ходе диалога.

Свои разработки на выставке представили и студенты второго курса Колледжа Иннополис. Амина Марденова, Николь Аипова, Султан Бадрутдинов и Руслан Покатнев создали сервис «Тере Хәтер» (с татарского переводится как «Живая память» – прим. Т-и) для сохранения семейных историй. Пользователи могут размещать на платформе фотографии и аудиозаписи рассказов на татарском или русском языках, а также создавать капсулы времени с посланиями будущим поколениям.

Еще два проекта посвящены национальной моде. Алиса Сударикова, Анастасия Туник, Наталья Куртекова и Ксения Новикова разработали ИИ-каталог одежды и аксессуаров с татарскими орнаментами. Сервис позволяет загрузить фотографию и виртуально примерить выбранную вещь.

Платформу «ТатЛук» представили София Юсупова, Полина Хрисанова, Рузиля Рахимзянова, Василиса Соловьева и Елизавета Миронова. С ее помощью можно примерять одежду региональных брендов на собственную фотографию и визуализировать татарские орнаменты с учетом индивидуальных предпочтений.

Проекты созданы в рамках курсов Университета Иннополис PSE («Инженерия продуктовых решений») и ISE («Инженерия интеллектуальных систем»). С разработками во время обхода выставки Kazan Digital Week ознакомились министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, Раис Татарстана Рустам Минниханов.