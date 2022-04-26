Студенты творческих училищ Казани почтили память татарских поэтов

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

Сегодня на церемонии закрытия выставки «Мелодии родного края» студенты Казанского театрального училища прочли стихи Тукая, Дэрдменда, а также прозу Абсалямова на татарском и русском языках. В выставочном зале также представили свои дипломные и курсовые работы студенты художественного училища имени Фешина.

«Эта выставка открылась несколько месяцев назад, а дата ее закрытия была выбрана неслучайно. 26 апреля — это день рождения Габдуллы Тукая. Мы читаем его и в переводе, и в оригинале. Нам было крайне важно показать два государственных языка Республики Татарстан», — пояснила преподаватель Казанского театрального училища Эльвира Камалова.

Это первая выставка, открытая в выставочном зале Казанского художественного училища, после частичной реконструкции здания.

Фото: © Надежда Мещерякова / «Татар-информ»

«Мы сейчас находимся в великолепном зале. За это хочется выразить огромную благодарность Правительству нашей республики. Но даже если бы мы находились в менее удобных условиях, наша команда справилась бы на сто процентов. Это мероприятие маленькое, скромное, но все представленные вам работы рождались в любви и взаимопонимании», – сказала директор Казанского художественного училища имени Фешина Ольга Гильмутдинова.

Совместный проект творческих училищ стал презентацией синтеза искусств: на стенах - живописные и графические работы, а по периметру - экспонаты из художественно обработанной кожи. Гости увидели декоративные панно, сундуки для приданого, ансамбль одежды для никаха, набор для намаза, аксессуары для одежды, стулья и банкетки.

Студент второго курса татарского драматического театрального училища Айрат Шамс отметил, что подобные мероприятия заслуживают большего количества посетителей.

«Это не только день рождения Тукая, но и День родных языков, поэтому я ожидал увидеть больше гостей. Жители Казани должны иметь возможность окунуться в нашу творческую атмосферу», - поделился собеседник «Татар-информа».

Напомним, что выставка состоялась в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.