Студенты театрального училища покажут спектакль о Тукае в двадцати школах Казани

Поэтическо-музыкальный спектакль «Тукай белән бер дулкында» («С Тукаем на одной волне»), подготовленный студентами третьего курса татарского отделения Казанского театрального училища, увидят учащиеся 20 школ Казани. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал художественный руководитель татарского отделения Зульфат Закиров.

Спектакль был представлен председателю Комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане, Марату Ахметову. Комиссия решила оказать финансовую поддержку проекту и предложила начинающим артистам выступить с этим спектаклем в школах Казани.

«В конце второго курса мы сыграли его в десяти школах. Остальные десять школ планируем посетить до конца октября. Представление состоит из четырех частей: „Символ бессмертия”, „Что я помню о себе”, „Тукай в Уральске” и „Тукай в Казани”», — рассказал Зульфат Закиров.

Педагог по сценической речи — доктор филологических наук Габдрауф Нуриев выразил надежду, что в будущем состоятся и гастроли по республике.

«Мы поставили цель познакомить зрителя с менее известными произведениями Тукая. Тукай — основа нашего национального искусства. Сегодня в нашем университете увеличивается и количество часов, и число обучающихся. Есть надежда, что язык наш выживет», — добавил ученый.

Материал подготовила Ралина Загидуллина.