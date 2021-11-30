Студенты татарстанских вузов могут получить льготные микрозаймы на открытие бизнеса

Молодые предприниматели в Татарстане могут получить микрозаймы на развитие бизнеса под 4,5% годовых, сообщила пресс-служба Министерства экономики республики.

Микрозаем «Старт» был специально разработан для студентов и выпускников вузов Татарстана. Сумма составляет от 100 до 500 тыс. рублей, выдается на срок от трех месяцев до двух лет под 4,5% годовых. Деньги выдаются на любые предпринимательские цели, затраты на которые обоснованы заемщиками.

Выпускники могут получить заем на протяжении одного года после окончания вуза, при этом необходимо иметь регистрацию в качестве субъекта МСП не менее шести месяцев.

Средства предоставляет Фонд поддержки предпринимательства РТ, подведомственный Минэкономики республики.