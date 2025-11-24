Студенты Татарстана завоевали награды на 6,3 млн рублей на конкурсе «Большая перемена»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Шестой сезон конкурса «Большая перемена» для студентов организаций среднего профессионального образования прошел с 17 по 22 ноября в Нижнем Новгороде. Делегацию Татарстана представлял 21 участник, по итогам испытаний татарстанцы завоевали награды на общую сумму 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

В те же даты состоялся финал командного трека конкурса среди образовательных организаций. В результате 20 учреждений среднего профессионального образования получили по 2 миллиона рублей на реализацию проектов, направленных на развитие образовательной инфраструктуры.

В финале конкурса участвовали 600 студентов колледжей и техникумов из 63 регионов России.

Лауреатом I степени среди студентов выпускных курсов стала Ольга Волкова, получившая 1 миллион рублей.

Среди студентов младших курсов лауреатами I степени, получившими по 200 тысяч рублей, стали:

Алмаз Фархутдинов;

Виктория Шумкова;

София Юсупова;

Наиля Нигматуллина.

Победителем командного трека, получившим 2 миллиона рублей среди учреждений среднего профессионального образования, стало государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Альметьевский политехнический техникум» города Альметьевск.

Кроме того, девять финалистов выпускного курса стали призерами, получив 200 тысяч рублей, а семь финалистов младшего курса – по 100 тысяч рублей. Эти средства участники могут направить на образование или запуск собственных стартапов.

Наибольшее число финалистов шестого сезона конкурса представляли студенты из Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, Курской, Ростовской, Томской, Воронежской, Кемеровской и Иркутской областей, Свердловской области, а также республик Татарстан и Башкортостан.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что с этого года конкурс «Большая перемена» стал частью национального проекта «Молодежь и дети», объединяющего все лучшие инициативы для молодого поколения в России. Он отметил, что конкурс для студентов колледжей и техникумов является важным направлением комплексной поддержки обучающихся рабочим профессиям.

По его словам, участники получают опыт командной работы, проектной деятельности и поддержку профессиональных наставников, а популярность конкурса среди студентов колледжей ежегодно растет, как и уровень подготовки участников.

«Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых и крупнейшим конкурсом для детей и подростков в России.