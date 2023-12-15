Студенты Татарстана выиграли по миллиону рублей во всероссийском конкурсе «Твой Ход»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Студенты Татарстана выиграли по 1 млн рублей во втором всероссийском конкурсе «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Объявлены имена 200 победителей. В их числе — двое студентов из Татарстана. Это студенты Казанского национального исследовательского технологического университета Альфис Сабиров и Университета Иннополис Лиана Марданова», — отметили в министерстве.

Помимо денежного приза победители, а также финалисты получат возможность отправиться в одно из путешествий по маршрутам, проходящим по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам. Поездки будут организованы по программе «Больше, чем путешествие».

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился уже во второй раз. Церемония награждения победителей состоялась в Москве в рамках международной выставки-форума «Россия». На мероприятие приехали более 2,2 тыс. молодых людей из 80 регионов страны.