Студенты Татарстана поучаствовали в конкурсе «Автосессия» на знание ПДД

В районах Татарстана во время Недели безопасности дорожного движения проходят конкурсы водительского мастерства среди студентов-автомобилистов.

Молодые люди преодолевают два этапа конкурса: теоретический и практический. На первом им предстоит ответить на 20 вопросов за 10 минут. На втором студенты демонстрируют свои навыки вождения на специальной площадке.

Кроме того, они проявляют себя в творческом конкурсе видеороликов на тему безопасности на дороге. Те студенты, которые лучше всех показали себя на районных этапах, пройдут в финал республиканского конкурса, который пройдёт в Казани.