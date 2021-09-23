news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 сентября 2021  11:19
Павел Климчак

Студенты Татарстана поучаствовали в конкурсе «Автосессия» на знание ПДД

news_top_970_100

В районах Татарстана во время Недели безопасности дорожного движения проходят конкурсы водительского мастерства среди студентов-автомобилистов.

Молодые люди преодолевают два этапа конкурса: теоретический и практический. На первом им предстоит ответить на 20 вопросов за 10 минут. На втором студенты демонстрируют свои навыки вождения на специальной площадке.

Кроме того, они проявляют себя в творческом конкурсе видеороликов на тему безопасности на дороге. Те студенты, которые лучше всех показали себя на районных этапах, пройдут в финал республиканского конкурса, который пройдёт в Казани.

В районах Татарстана во время Недели безопасности дорожного движения проходят конкурсы водительского мастерства среди студентов-автомобилистов.

Молодые люди преодолевают два этапа конкурса: теоретический и практический. На первом им предстоит ответить на 20 вопросов за 10 минут. На втором студенты демонстрируют свои навыки вождения на специальной площадке.

Кроме того, они проявляют себя в творческом конкурсе видеороликов на тему безопасности на дороге. Те студенты, которые лучше всех показали себя на районных этапах, пройдут в финал республиканского конкурса, который пройдёт в Казани.

#студенты #конкурс #неделя безопасности дорожного движения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100