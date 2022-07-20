Студенты Татарстана на втором месте по числу заявок для участия в «Студенческом стартапе»

Татарстан занимает второе место по количеству заявок для участия в конкурсе «Студенческий стартап», рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Победители конкурса смогут получить грант в размере одного миллиона рублей.

«У нас очень хорошая вовлеченность наших студентов. Сейчас мы проводим работу, чтобы те стартапы, которые заявили наши студенты, обязательно скомпоновать с промышленными предприятиями или крупными разработчиками IТ-компаний», – сказал Хайруллин.

По его словам, мировая практика показывает, что порядка 30% IТ-разработок создают студенты.

Напомним, в этом году в России проводится конкурс «Студенческий стартап» в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Его организует Минобрнауки совместно с Фондом содействия инновациям и группой «ВЭБ.РФ».