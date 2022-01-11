Выпускники педагогических образовательных учреждений и студенты Татарстана могут пройти обучение в Школе подготовки вожатых. Она начнет работу 1 февраля, а подать документы на обучение можно до 20 января, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Заявки принимаются от представителей всех регионов России – от молодых людей, имеющих высшее профессиональное и среднее профессиональное педагогическое образование, основное общее и среднее общее образование, а также от студентов третьих и четвертых курсов вузов и колледжей», – отметили в министерстве.

В Школе подготовки вожатых будут обучать методикам и технологиям общения с детьми, специфике работы с временным детским коллективом. Кроме того, выпускники школы сдадут квалификационный экзамен, после чего получат свидетельство о прохождении профессионального обучения по профессии «Вожатый».

Подготовка вожатых будет организована во Всероссийском детском центре «Океан», расположенном в 20 километрах от Владивостока. В центре реализуется около 50 тематических программ для детей в возрасте от 6 до 17 лет.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Министерства просвещения России.