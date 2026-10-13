Студенты Татарстана могут получить транспортный грант до 11 тыс. рублей

Студенты Татарстана, которые ведут активную студенческую жизнь, могут получить транспортный грант до 11 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«Важно отметить, что на студенческий транспортный грант может подать заявку не только человек, который учится по бюджетной форме обучения, но также и по коммерческой», – подчеркнула она.

Замминистра добавила, что заявочная кампания начнется в ноябре и всего на грант отберут 5,7 тыс. студентов со всего Татарстана. Подать заявку могут студенты как высших учебных заведений, так и среднеспециальных на сайте Лиги студентов.