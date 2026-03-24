Студенты Татарстана готовятся к финалу Интеллектуальной олимпиады ПФО

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Министерстве по делам молодежи Татарстана прошла встреча министра Азата Кадырова со студентами – участниками Х Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Она состоялась накануне окружного финала, который пройдет в Саранске, сообщает пресс-служба ведомства.

Олимпиада проводится по инициативе Аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО. Проект нацелен на развитие научного и интеллектуального потенциала молодежи, вовлечение студентов в инновации и поддержку талантливых специалистов. Эти задачи соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети».

В олимпиаде участвуют студенты вузов и организаций среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 30 лет.

Во время встречи Азат Кадыров пообщался с членами делегации Татарстана, обсудил подготовку к финалу и пожелал им успешного выступления. Он подчеркнул, что участие в олимпиаде дает возможность не только показать знания, но и получить практический опыт, важный для дальнейшей профессиональной реализации.

В состав делегации вошли 17 студентов из ведущих учебных заведений республики. Руководителем назначена глава научного комитета Лиги студентов Татарстана, студентка Казанского федерального университета Василиса Красикова.

Участники будут соревноваться по нескольким направлениям: робототехника, конкурс инженерных команд, пилотирование беспилотников, программирование беспилотных авиационных систем, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» и парламентские дебаты.

Татарстан представят студенты Казанского федерального университета, КНИТУ-КАИ, Университета Иннополис, Казанского государственного института культуры, Алабуга Политеха и Лаишевского технико-экономического техникума.