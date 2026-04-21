news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 21 апреля 2026 08:21

Студенты-сварщики из Мамадыша пришли на помощь семье бойца СВО

Читайте нас в
Телеграм

В Мамадыше студенты политехнического колледжа помогли семье участника СВО восстановить поврежденный забор.

Жительница города обратилась в учебное заведение с просьбой о помощи: с крыши ее дома сошла снежная масса и повредила ограждение. Супруг женщины находится в зоне СВО, и справиться с проблемой самостоятельно она не могла.

В колледже откликнулись без промедления. На место выехали мастер производственного обучения Рустем Салихов вместе со студентами-сварщиками. Ребята оперативно провели необходимые работы и надежно восстановили забор.

В знак благодарности женщина попросила передать слова признательности всем участникам ремонта.

«Спасибо студентам и их наставнику за отзывчивость и профессиональную работу», — отметила мамадышская семья военнослужащего.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлены Гульназ Кадировой.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Рима Гиниятуллина

20 апреля 2026
Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

20 апреля 2026
Новости партнеров