Студенты-сварщики из Мамадыша пришли на помощь семье бойца СВО

В Мамадыше студенты политехнического колледжа помогли семье участника СВО восстановить поврежденный забор.

Жительница города обратилась в учебное заведение с просьбой о помощи: с крыши ее дома сошла снежная масса и повредила ограждение. Супруг женщины находится в зоне СВО, и справиться с проблемой самостоятельно она не могла.

В колледже откликнулись без промедления. На место выехали мастер производственного обучения Рустем Салихов вместе со студентами-сварщиками. Ребята оперативно провели необходимые работы и надежно восстановили забор.

В знак благодарности женщина попросила передать слова признательности всем участникам ремонта.

«Спасибо студентам и их наставнику за отзывчивость и профессиональную работу», — отметила мамадышская семья военнослужащего.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.