Студенты стран БРИКС примут участие в олимпиаде по исламским дисциплинам в РИИ

В Российском исламском институте с 13 по 14 ноября пройдет XVII Международная олимпиада среди студентов исламских учебных заведений по исламским дисциплинам и арабскому языку, в которой примут участие страны БРИКС.

«С полной уверенностью можно заявить, что подобных мероприятий в России еще не проводилось. В этом году в олимпиаде примут участие студенты из стран БРИКС, что делает ее уникальной. Мы сделаем все возможное, чтобы олимпиада прошла на высокой ноте, а наши гости остались довольны и увезли с собой много приятных воспоминаний», — уверен ректор РИИ Рафик Мухаметшин.

Олимпиада проводится по направлениям: исламское право ханафитского мазхаба, исламское право шафиитского мазхаба, основы религии и арабский язык (письменный, устный). Всех победителей и призеров ждут дипломы и призы.

Олимпиада направлена на выявление талантливых студентов, специализирующихся на изучении исламских наук и арабского языка, а также на создание благоприятных условий для поддержки одаренных учащихся. Участие в ней принимают студенты высших мусульманских учебных заведений России, представляющие различные регионы, включая Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Москву. Всего более 20 учебных заведений.

Ежегодная олимпиада проводится с 2008 года. В 2023 году олимпиада вышла на международный уровень, приняв участников из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В этом году к олимпиаде присоединятся участники из стран членов и партнеров БРИКС – ОАЭ, Ирана, Индии, Турции, Индонезии.