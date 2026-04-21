Студенты СПО смогут получить до 2 млн рублей на свои проекты

Студенты колледжей и техникумов смогут получить до 2 млн рублей на развитие своих проектов и инициатив. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова передают в канале МАКС Правительства России.

Открыт прием заявок на конкурс «Росмолодежь.Гранты: Двигай сообщества» для физических лиц. Конкурс проходит по одной номинации – «#двигай_сообщества».

Участники могут претендовать на финансирование проектов, направленных на создание студенческих медиа в учреждениях среднего профессионального образования, проведение образовательных программ, мероприятий, конкурсов и фестивалей, а также на запуск новых или развитие уже существующих секций и клубов.

Чернышенко напомнил, что Президент России Владимир Путин подчеркивает значимость развития эффективной системы среднего профессионального образования, ориентированной на национальные цели. По его словам, студенческие сообщества помогают создавать дополнительные возможности для самореализации учащихся, а конкурс в рамках национального проекта «Молодежь и дети» позволяет студентам СПО получить до 2 млн рублей на развитие таких инициатив, включая образовательные программы и тематические мероприятия.

Конкурс проводится с 2024 года и объединяет проекты студентов со всей страны. Участники получают возможность самостоятельно управлять своими инициативами, приобретать опыт командной работы и распределения ресурсов.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что в 2025 году поддержку получили 63 проекта на общую сумму более 75 млн рублей. Среди них – профориентационные инициативы, программы обучения навыкам первой помощи, проекты по развитию добровольчества и созданию студенческих сообществ внутри образовательных организаций.

Подать заявку на конкурс могут граждане России и Республики Абхазия в возрасте от 14 до 35 лет. Прием заявок продлится до 20 мая на сайте «Молодежь России».

Фото: https://max.ru/government_rus