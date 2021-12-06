Студенты Спасского техникума отраслевых технологий посетили базы ОМОН и СОБР

Накануне Дня неизвестного солдата тренер по каратэ кекусинкай и известный в Болгаре активист Рашид Зиатдинов организовал для студентов Спасского техникума экскурсию на базы отрядов ОМОН и СОБР в Казани. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Студентам Сергею Русских и Владиславу Черкасову рассказали о распорядке сотрудников отряда, тренировках СОБРовцев и ОМОНовцев, а также показали все корпуса базы.

Рашид Зиатдинов отмечает, что молодые люди остались в восторге от экскурсии. «Мне захотелось показать мальчишкам, где и как тренируют мужественность, стойкость, силу духа и самоотверженность. И в нужных моментах — хладнокровие. В общем бойцы мои от экскурсии в восторге», — поделился тренер.

Рашид Зиатдинов является настоящим примером не только для людей с ограниченными возможностями, но и для многих обычных граждан. Много лет назад он попал в ДТП, после которого ему ампутировали ногу. Авария и потеря ноги не сломили дух бойца. Сейчас он ведет секцию каратэ кекусинкай, и его воспитанники много раз становились победителями республиканских и российских соревнований.

Кроме того, Зиатдинов регулярно собирает добровольцев на субботники, которые проходят как в Болгаре, так и на берегу Волги. Участвует в Лыжне России, Лыжне Татарстана, Кроссе наций, а также ежегодно старается с боевыми товарищами устраивать велопробег по местам боевой славы.